В Секторе Газы погиб сын бывшего главы Генштаба израильской армии ЦАХАЛ.

Об этом сообщает Al-Monitor.

По данным издания, резервист ЦАХАЛ Галь Айзенко погиб во время наземной операции в секторе Газа. Это произошло в результате взрыва в одном из тоннелей в лагере беженцев Джабалия на севере Газы.

Галь Айзенко сын экс-главы израильского Генштаба Гади Айзенкота, который сейчас является министром правительства Израиля.

Отец узнал о смерти сына во время посещения южного командования израильских войск.

Напомним, что 7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.

Мы анализировали ситуацию спустя два месяца после начала войны Израиля и ХАМАС.

Также мы писали о том, что хуситы угрожают Саудовской Аравии и ОАЭ уничтожением нефтяных скважин в случае нападения на стороне Израиля.

И о том, что Израиль начал заливать тоннели ХАМАС в секторе Газа морской водой. Появилось соответствующее видео.