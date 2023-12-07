Сегодня исполняется ровно два месяца с момента нападения ХАМАС на Израиль, что вызвало новую войну на Ближнем Востоке. С 27 октября Израиль начал сухопутную операцию в секторе Газа.

Каковы итоги?

Еще в октябре мы писали, что не стоит вопрос сможет ли израильская армия разгромить ХАМАС, а стоит вопрос за какой промежуток времени она сможет это сделать. Слишком уж неравные силы сторон. Также мы писали, что военную ситуацию может изменить только масштабное вмешательство Хезболлы и Ирана, чего пока не произошло.



Если посмотреть на чисто военные результаты действий Израиля, то, по прошествии более месяца сухопутной операции, ЦАХАЛ продвигается вглубь территории анклава, сумел разрезать его на две части, начать вклинивание на юге в районе города Хан-Юнис. Однако, к настоящему времени, израильтяне не смогли захватить полностью даже весь север Газы. И, по оценкам израильских властей, которые приводят западные СМИ, командование ЦАХАЛ исходит из того, что на полную зачистку Газы потребуется еще минимум два месяца интенсивных боев.



Что само по себе показывает радикальное изменение баланса сил на Ближнем востоке за последние десятилетия. В 1967 году Израиль смог разгромить сильнейшие армии арабского мира и захватить обширные территории (Синай, западный берег реки Иордан, Голанские высоты, тот же сектор Газа, но в расширенных его границах) за 6 дней. В 1973 году, во время войны Судного дня, Израилю потребовалось менее трех недель, чтоб остановить наступление египетской и сирийской армий, отбить потерянные позиции и прорваться вглубь территории противника. В 2023 году Израиль уже больше месяца всей мощью своей армии не может захватить полностью блокированный со всех сторон сектор Газа, воюя с несколькими десятками тысяч боевиков ХАМАС, у которых нет ни авиации, ни танковых армий, ни сильных систем ПВО.



Но, повторимся, без прямого вмешательство в войну третьих стран либо без принуждения Израиля со стороны Запада к перемирию, ХАМАС рано иди поздно будет полностью разгромлен. И потому главный вопрос – случится ли такое вмешательство (в первую очередь, со стороны Хезболлы и Ирана) и будет ли такое принуждение.



О том, что Хезболла начнет атаку на севере Израиля изначально было много прогнозов. Главным аргументом назывался военно-тактический: для ливанского движения высок риск, что, уничтожив ХАМАС, израильская армия обрушится всеми силами на Хезболлу. А потому, как считалось, последняя может открыть "второй фронт", пока ЦАХАЛ задействован в Газе. Однако аргументом против полномасштабного вмешательства Хезболлы является нежелание большинства населения Ливана воевать на стороне палестинцев (если сам Израиль на Ливан не нападет). К тому же не все просто и в отношениях ХАМАС (которая помимо Ирана, ориентируется также на Турцию и Катар) и Хезболлы (занимается жестко проиранскую позицию).



Поэтому Хезболла (также, как и Иран) с одной стороны пока масштабно в войну не включаются, с другой стороны, активно намекает на такую возможность.



Впрочем, пока, судя по заявлениям с разных сторон, основная ставка и Ирана, и других стран исламского мира делается на организацию международного давления с целью принуждения Израиля остановить боевые действия. Оно уже привело к краткосрочному перемирию. И работа продолжается. В первую очередь – в плане давления на власти западных стран. Определенные результаты она приносит – с Запада идут все более негативные сигналы относительно действий Израиля. Но пока это еще не та степень давления, которая может побудить Нетаньяху остановить боевые действия.

Если прекращения огня не будет достигнуто в ближайшее время, а ХАМАС окажется на грани полного разгрома, тогда для Ирана, Хезболлы придет время принятия решений – остаться в стороне, либо вмешаться. Причем вмешательство может иметь и некий ассиметричный характер. Например, хуситы могут попытаться блокировать судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе (вход в Красное море), либо, как они уже угрожают, нанести удар по нефтепромыслам Саудовской Аравии и ОАЭ, обвинив их в "сговоре" с Израилем для нападения на Йемен. Может быть и масштабная атака по американским базам.



Впрочем, вариант при котором Иран и Хезболла прямо в конфликт не вмешаются также возможен. Так как для Тегерана при любом исходе событий от случившегося уже есть плюсы – сорвана крайне опасная для него сделка по нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля. Подорван авторитет и влияние западных стран (а также авторитет ориентированных на него "соглашательских" элит части арабских стран) в исламском мире, в международном масштабе усилились антиизраильские настроения. В том числе и в странах Запада. В таких условиях Иран сможет усилить позиции в послевоенном раскладе сил на Ближнем востоке.



Что касается влияния событий в Израиле на войну в Украине, то о нем уже много говорится всеми сторонами. И Киев, и западные союзники признают, что они отвлекли внимание мира от вторжения России. Также обострилась проблема исчерпаемости запасов западного оружия, в котором теперь еще нуждается и Израиль.



Кроме того, еще более трудной стала задача привлечения на сторону Украины стран глобального Юга, которые с начала вторжения РФ предпочли занять либо нейтральную, либо дружественную по отношению к Москве позицию. Теперь же глобальный Юг обвиняет в двуличии Запад, который осуждает Россию за вторжение и жертвы среди мирного населения Украины, но при этом поддерживает Израиль, от бомбардировок которого гибнут тысячи мирных жителей в Газе.



И комментарии со стороны Запада относительно событий в Газе в последнее время идут довольно тревожные. Потому что долгосрочные последствия нынешних событий и для Израиля, и для его западных союзников могут быть крайне негативными. Как сказал министр обороны США Ллойд Остин "Израиль может выиграть тактически, но проиграть стратегически".

Для Запада оптимальным вариантом было бы создание по итогам войны независимого палестинского государства без участия ХАМАС. Но от этого не в восторге Израиль, а арабы выставляют условием возвращение на "границы 1967 года". Но без решения этого базового вопроса (независимости Палестины) конфликт вряд ли может быть закончен.