Йеменские хуситы угрожают Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) ответным ударом в случае нападения на стороне Израиля.

Об этом сообщает член политбюро группировки "Ансар Аллах" Мухаммад Аль-Бухайти.

"Если Саудовская Аравия и ОАЭ станут участниками возможного военного нападения на Йемен вместе с сионистским Израилем, мы нанесем удар по всем нефтяным и газовым скважинам в их странах. Мы не остановимся на этом и уничтожим все их корабли", - заявил член политбюро группировки "Ансар Аллах" Мухаммад Аль-Бухайти.

Напомним, йеменские ранее хуситы заявили, что будут атаковать суда под израильским флагом, а также принадлежащие Израилю или управляемые израильтянами. 19 ноября хуситы атаковали корабль Galaxy Leader, чьим совладельцем является гражданин Израиля. Отмечалось, что грузовое судно под флагом Багамских островов было арендовано японской фирмой у британской компании, частично принадлежащей израильтянину Рами Унгеру.

Также йеменские хуситы объявили о начале "военной операции" против Израиля и нанесли ракетный удар по территории Израиля.