Проблем с обеспечением Украины и Израиля оружием США пока не испытывают.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских военных.

"Для Израиля мы поставляем боеприпасы многих типов для всего - от вертолетов до артиллерии. Но никакой конкуренции с тем, что мы уже запланировали для отправки на Украину, нет, по крайней мере, пока", - заявил замминистра обороны Дуглас Буш.

Издание отмечает, что поставки Вашингтона идут по двум разным программам. В Израиль - по программе FMS, в рамках которой Тель-Авив сам оплачивает закупки. Украина же обеспечивается из специального президентского фонда, что позволяет направлять ей вооружение с американских складов.

Однако Буш предупредил, что в случае продолжения обоих конфликтов - конкуренция между Израилем и Украиной за американское оружие может все-таки возникнуть.

Ранее в Белом доме подтвердили, что США могут прекратить поставки оружия Украине.

"Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине", - сказал помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Известно, что Штаты потратили почти всю выделенную Киеву на данный момент помощь.