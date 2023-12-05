Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказал Украине в оружии и заявил, что не верит в военное решение конфликта в Украине.

Об этом Роберт Фицо сообщил в Фейсбуке по итогам телефонного разговора с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

"1. Исключил поставки оружия и боеприпасов с военных и госскладов.

2. Мы не верим в военное решение конфликта в Украине, потому что оно приводит только к ненужному безрезультатному кровопролитию.

3. Наши национальные интересы иногда не совпадают с интересами Украины, поэтому я подтвердил, что мы продолжим запрещать импорт украинской сельхозпродукции на словацкую территорию, потому что иначе будем идти против собственных фермеров.

4. Словакия поддерживает европейскую перспективу Украины и Молдовы, но вместе со странами Западных Балкан", – сообщил Фицо.

Напомним, недавно премьер Словакии назвал войну в Украине "замороженным конфликтом", который невозможно решить путем отправки оружия ВСУ.

А перед этим словацкий министр обороны Роберт Калиняк заявил генсеку НАТО Столтенбергу, что Словакия больше не будет передавать Украине оружие со своих складов.