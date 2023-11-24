Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал войну в Украине "замороженным конфликтом", который невозможно решить путем отправки оружия ВСУ.

Об этом премьер заявил после встречи со своим чешским коллегой Петром Фиалой в Праге, сообщает Associated Press.

Также Фицо сказал, что предпочел бы, чтобы российская и украинская стороны сели за стол переговоров.

Фиала же сказал, что Чехия является непоколебимым сторонником Украины и поставляет ей тяжелое вооружение и другие вооружения.

"Нет сомнений, что у нас (с Фицо - Ред.) разные взгляды на некоторые вопросы", - сказал глава правительства Чехии.

Напомним, сегодня немецкая газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах писала, что США и Германия намерены вынудить Украину начать переговоры с РФ. Делать это, по данным источников, планируют не прямыми уговорами Офиса президента, а сокращая поставки до таких объемов, что ВСУ смогут только обороняться, но не наступать.

Кроме того, в Литве считают, что Киев начнет переговоры с Москвой в случае недостаточных поставок оружия.