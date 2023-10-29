Словакия намерена изменить условия военного договора с США, поскольку теперь страна не будет отправлять военную помощь Украине.

Об этом написал словацкий министр обороны Роберт Калиняк у себя в Фейсбуке.

"Мы передали позицию словацкого правительства послу США на встрече: мы не будем присылать в Украину новые партии со словацких складов оружия и боеприпасов. И оборонный договор необходимо пересмотреть", - написал Калиняк.

Он также заявил, что новые власти Словакии "не похожи на предыдущие рабские правительства".

"Словацкая внешняя и оборонная политика переживала провал за провалом. Среди крупнейших фиаско, безусловно, к сожалению, было соглашение об оборонном сотрудничестве (с США - Ред.) и достойное осуждения распределение военного оборудования и боеприпасов, которые абсолютно необходимы для самой Словакии", - добавил он.

Речь идёт о договоре военного сотрудничества, который Словакия в феврале 2022 года заключила с США, что в частности дало американцам право пользоваться двумя аэродромами страны - в ответ на обещание инвестиций в военное производство Словакии.

Данное соглашение тогда резко критиковали правые партии.

Напомним, ранее премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине.

Мы также сообщали, что победивший на выборах в Словакии Роберт Фицо хочет как можно скорее начать переговоры по Украине.