Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Украину "самой коррумпированной страной в мире" и сказал, что "это касается всех ветвей власти".

Данное заявление политик сделал в пятницу, 27 октября, после окончания саммита ЕС, в котором принимал участие, пишет издание Dennik N.

Словами о коррупции Фицо аргументировал свою позицию об отсутствии необходимости дальнейшего расширения помощи Украине со стороны Евросоюза.

Напомним, по данным СМИ, Венгрия и Словакия выступают против выделения Евросоюзом пакета помощи Украине на 50 млрд евро.

Ранее Фицо заявил, что Словакия более не будет оказывать военную помощь Украине.

Напомним, недавно Роберт Фицо, который выступал против помощи Украине, официально стал премьером Словакии. Вместе с ним на ключевых для Украины должностях в новом правительстве Словакии оказались не склонные к поддержке Киева чиновники. Так, министром иностранных дел стал Юрий Бланар, назвавший войну в Украине "конфликтом между Россией и США" и утверждавший, что Киев "воюет против собственного народа". Он также выступает против передачи Украине оружия.

Как пишет газета Politico, у Фицо есть личная причина, по которой он не любит Украину.