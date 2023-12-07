Стали известны подробности вчерашнего провала голосования в Сенате за вынесение на рассмотрение законопроекта о помоще Украине и Израилю.

Их сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, против проголосовали все республиканцы. А среди демократов таких было двое. Во-первых, это сенатор Берни Сандерс, который является противником финансирования "нынешней бесчеловечной военной стратегии" Израиля по отношению к палестинцам. Вторым стал глава демократического большинства Чак Шумер, ранее призывавший принять этот пакет.

Впрочем, действия Шумера объясняются просто: он проголосовал против, чтобы потом иметь право снова вынести законопроект на рассмотрение.

Такие результаты были прогнозируемы, так как республиканцы и демократы не могут прийти к согласию: первые требуют включить в законопроект меры по укреплению американской границы.

Напомним, накануне этого голосования выступил Джо Байден и заявил, что "история сурово осудит тех, кто отвернулся от дела свободы".

"Подумайте, если мы не поддержим Украину, что будет делать остальной мир?.. Уйти сейчас – лишь поощрять других потенциальных агрессоров", – сказал Байден.