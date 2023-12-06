Представители правительств и промышленности США и Украины подписали соглашение о намерениях ускорить совместное производство оружия и обмен данными. Это произошло на конференции, состоявшейся в Вашингтоне в среду.

О договоренности сообщает Reuters.

В соглашении подчеркивается, что стороны "будут уделять приоритетное внимание совместному производству и обмену техническими данными для удовлетворения неотложных оперативных потребностей ВСУ".

На днях мы сообщали, что Украина впервые вышла на производство шести самоходных 155-мм гаубиц "Богдана" в месяц и намерена увеличить этот показатель.

Между тем война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.

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