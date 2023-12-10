Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Аргентину, где состоится инаугурация президента Аргентины Хавьера Милея.

Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Президент отметил, что уже провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"Находясь в Аргентине, провел переговоры с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Проинформировал Эммануэля о развитии событий на фронте и поблагодарил его за военную помощь, оказываемую Францией. Обсудили наши приоритетные потребности и следующий французский оборонный пакет, значительно усиливший огневую мощь Украины. Поблагодарил за подготовку к приему украинских пилотов для второго этапа программы тренировки на самолетах F-16", - сообщил президент Украины.

Журналисты показали видео, как кортеж президента Украины промчался по проспекту Entre Ríos к центру столицы Аргентины.

La comitiva de Zelensky, presidente de Ucrania, a todo trapo por Avenida Entre Ríos. pic.twitter.com/MXKBG8jvHy — Juan Cruz Sanz (@juancruzsanz) December 10, 2023

Ранее сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что летит в Аргентину. Ранее местные СМИ писали, что он прибудет на инаугурацию новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея. Кроме того, на Банковой сообщили, что по дороге в Аргентину Владимир Зеленский встретился с премьером Кабо-Верде Жозе Сильвой. Отмечается, что это первая встреча президента Украины с премьером Кабо-Верде в истории взаимоотношений двух стран.

В телефонном разговоре Милей пригласил Зеленского в Аргентину, где предложил провести саммит латиноамериканских стран по войне в Украине. В свою очередь президент Украины по итогам разговора сообщил, что поблагодарил Милея за его "четкую позицию".

"Избранный президент провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Зеленским и предложил, чтобы Аргентина провела конференцию между Латинской Америкой и Украиной", - говорится в сообщении.