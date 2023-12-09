Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что летит в Аргентину. Ранее местные СМИ писали, что он прибудет на инаугурацию новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале. Также визит в Аргентину подтвердила пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, на Банковой сообщили, что по дороге в Аргентину Владимир Зеленский встретился с премьером Кабо-Верде Жозе Сильвой. Отмечается, что это первая встреча президента Украины с премьером Кабо-Верде в истории взаимоотношений двух стран.

Ранее сообщалось, что президент Украины прибудет в Буэнос-Айрес рано утром в воскресенье.

"Визит Зеленского является сильным политическим жестом в отношении региона: это первый случай, когда Зеленский посетит Латинскую Америку с начала вторжения России в Украину в феврале прошлого года", - писали аргентинские СМИ.

Мы также сообщали, что в телефонном разговоре Милей пригласил Зеленского в Аргентину, где предложил провести саммит латиноамериканских стран по войне в Украине.

"Избранный президент провёл телефонные переговоры с президентом Владимиром Зеленским и предложил, чтобы Аргентина провела конференцию между Латинской Америкой и Украиной", - сообщила советница Милея по внешней политике.

"Страна" подробно рассказывала в отдельном материале о том, кто такой новый президент Аргентины Хавьер Милей.