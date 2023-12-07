Аргентинские СМИ пишут, что Владимир Зеленский полетит на инаугурацию президента Хавьера Милея
Аргентинское издание TN пишет, что президент Украины Владимир Зеленский полетит в Аргентину на инаугурацию новоизбранного президента Хавьера Милея.
При этом TN ссылается на свои источники.
Сообщается, что президент Украины прибудет в Буэнос-Айрес рано утром в воскресенье.
"Визит Зеленского является сильным политическим жестом в отношении региона: это первый случай, когда Зеленский посетит Латинскую Америку с начала вторжения России в Украину в феврале прошлого года", - говорится в материале
Ранее в телефонном разговоре Милей пригласил Зеленского в Аргентину и предложил провести там саммит латиноамериканских стран по войне в Украине. В свою очередь президент Украины по итогам разговора сообщил, что поблагодарил Милея за его "четкую позицию".
"Избранный президент провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Зеленским и предложил, чтобы Аргентина провела конференцию между Латинской Америкой и Украиной", - говорится в сообщении.
Мы анализировали в отдельном материале, что означает приход к власти "аргентинского Трампа" для мира и Украины.
Война в Украине идет уже 652-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
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