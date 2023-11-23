Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в своей стране мирную конференцию по Украине с участием стран Латинской Америки.

Об этом сообщила советница Милея по внешней политике Диана Мондино в соцсети X (ранее Twitter).

"Избранный президент провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Зеленским и предложил, чтобы Аргентина провела конференцию между Латинской Америкой и Украиной", - говорится в сообщении.

В свою очередь президент Украины по итогам разговора сообщил, что поблагодарил Милея за его "четкую позицию".

"Никакого баланса между добром и злом. Просто явная поддержка Украины. Мы обсудили, как можно развивать отношения между Украиной и Аргентиной, а также связи Украины с другими странами Латинской Америки. Я проинформировал избранного президента о нашем прогрессе в реализации "Формулы мира" и подчеркнул важность участия Аргентины в наших совместных мирных усилиях", - написал Зеленский.

Он добавил, что пригласил Милея в Украину.

Напомним, что Милей хвалил позицию Трампа по Украине и критиковал Байдена. Хотя Трамп четко свой план не озвучивал, но давал понять, что он подразумевает территориальные уступки, на что не согласен Зеленский.

Мы анализировали в отдельном материале, что означает приход к власти "аргентинского Трампа" для мира и Украины.