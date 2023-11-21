Великобритания заявила новоизбранному президенту Аргентины Хавьеру Милею, что не будет обсуждать принадлежность Фолклендских островов, суверенитет над которыми оспаривают Аргентина и Соединенное Королевство.

Об этом сообщает Daily Express.

"Фолклендские острова принадлежат Великобритании. Это не подлежит обсуждению и неоспоримо", - заявил министр обороны королевства Грант Шаппс.

Он сказал, что 99,9% жителей островов проголосовали на референдуме в 2013 году за то, чтобы остаться британцами.

Британский флот объявил, что патрульный корабль вернется на Фолклендские острова после девятимесячного перерыва.

Хавьер Милей обещал на выборах вернуть тем или иным образом Фолклендские острова Аргентине.

Напомним, на выборах президента Аргентины победил эпатажный кандидат - Хавьер Милей. Он считается ультраправым, а его прозвище - "экономист с бензопилой".

Хавьер Милей собирается порвать отношения с "коммунистическими" Россией и Китаем, отменить национальную валюту, упразднить центробанк и перейти на доллар США.

Также Аргентина отказалась от вступления в БРИКС.