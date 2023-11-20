На выборах президента Аргентины победил считающийся ультраправым кандидат Хавьер Милей. Он известен своими эпатажными выходками и спорными взглядами.

"Страна" собрала интересные факты о новом аргентинском президенте.

Милею 53 года, он называет себя либертарианцем. По образованию он экономист. Не женат, детей не имеет, много лет не общался с родителями, потому что они жестоко обращались с ним в детстве.

Он называет лучшими друзьями своих собак. Все они носят имена знаменитых экономистов. Автор книги о Милее утверждает, что новый президент общается со своим умершим шесть лет назад псом через ветеринара-медиума, а все нынешние собаки избранного президента – клоны этого пса.

Хавьера Милея прозвали "экономистом с бензопилой" после того, как на одно из предвыборных мероприятий он явился стоя в автомобиле и размахивая бензопилой, тем самым показывая, как покончит с "политической кастой" в стране и победит высокую инфляцию, достигшую 143%.

На предвыборных дебатах Милей ответил оппоненту из социалистов потоком оскорблений и ругательств: "Послушай меня, левацкая с@ка! В аду я видал твоё государство. Засунь его себе в ж@пу! В дырку своей мамаши! Вот где я его видал. Знаешь, что это такое, суч@рa? Сказать?! Это знамя анархокапиталистов, флаг либертарианства! Жёлтый цвет символизирует умение стяжать богатство. Золото! А чёрный - это цвет анархии. Где я видал твоё государство? У твоей мамаши в п@зде я его видал!" - прорычал оппоненту Милей.

Он обещал ликвидировать все министерства страны.

Милей выступал против абортов и за продажу человеческих органов.

Папу римского Франциска (по происхождению тоже аргентинца) Милей называл "представителем всего самого вредного на Земле".

Как мы сообщали, на второй день военного вторжения РФ Хавьер Милей выступил в поддержку Украины, раскритиковав позицию Байдена и похвалив Трампа.

Напомним, после победы Милея Аргентина отказалась от вступления в БРИКС и объявила о сближении с США.