Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в четверг, 7 декабря.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о длительном совещании с премьером Денисом Шмыгалем – о работе с партнерами и энергобезопасности. Также обсуждали законопроекты под требования МВФ и ЕС. Рассказал о телефонном разговоре с премьером Испании Педро Санчесом об украинской евроинтеграции. Сообщил о докладах военных и разведки – без подробностей.

Напомним, на днях Владимир Зеленский также без подробностей рассказал о докладе Службы внешней разведки о том, к чему готовиться Украине.

Война в Украине идет уже 652-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 651-го дня. Самой громкой новостью дня стало убийство в Подмосковье известного украинского политика, после начала вторжения РФ перешедшего на сторону России, - экс-депутата Ильи Кивы. Убийство произошло в день ВСУ, который в Украине отмечают 6 декабря. Что касается ситуации на фронте, то в среду она, по данным разных источников, существенно не изменилась.

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