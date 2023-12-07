Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против российских граждан и компаний.

Об этом говорится в указах №813/2023 на сайте президента Украины.

Ограничения вводятся в отношении 185 иностранцев, преимущественно граждан рф. А также в список попала 181 компания, зарегистрированная на территории России.

В список физических лиц включены Апти Алаудинов и Рамзан Цицулаев, которые являются союзниками главы Чечни Рамзана Кадырова. Алаудинов является генерал-майором Росгвардии и помощником Кадырова по вопросам взаимодействия с силовыми ведомствами, а также командиром спецотряда "Ахмат". Цицулаев ранее работал в институте МВД РФ и занимал должность "полпреда" главы Чечни в Украине.

Также в список вошли заместитель премьер-министра Татарстана Мидхат Шагиахметов, генеральный директор "Ульяновского автомобильного завода" Адиль Ширинов, а также множество лиц, связанных с поставками электронных компонентов для российской оборонной промышленности, руководители и соучредители предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом страны-агрессора.

Ранее Зеленский уже подписывал указ о санкциях против российских компаний и граждан. Тогда в список попали 147 граждан России и других государств, связанных с РФ.