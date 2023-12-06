Лидеры стран "Большой семерки" (G7) анонсировали введение запрета на импорт российских алмазов с нового года.

Такое решение было принято во время онлайн-встречи 6 декабря. О нем сообщается на сайте британского премьер-министра.

"Мы ограничиваем способность России финансировать ее незаконную войну, предпринимая шаги по ограничению доходов России от энергетики и ее будущих возможностей добычи полезных ископаемых. Мы резко сократили нашу зависимость от российских энергоносителей и сырьевых товаров. Мы полны решимости ускорить работу на этом пути, чтобы Россия больше не могла использовать энергетическое оружие против нас. Мы обязуемся ужесточить соблюдение и обеспечение соблюдения политики ограничения цен на российскую нефть, в том числе путем введения санкций в отношении тех, кто занимается мошеннической деятельностью, а также путем обновления наших правил и положений по соблюдению требований по мере необходимости. Мы также продолжим усилия по сокращению доходов России из других соответствующих секторов. Мы также продолжим усилия по сокращению доходов России от металлов. Мы введем ограничения на импорт нетехнических алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 года, после чего последуют дальнейшие поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, с 1 марта 2024 года". - сказано в тексте.

Члены "Большой семерки", которые являются крупными импортерами необработанных алмазов, к 1 сентября 2024 года создадут основанный на отслеживании механизм проверки и сертификации необработанных алмазов. Также продолжатся консультации с партнерами, включая производителей и реализаторов алмазов.

При этом в сообщении не сказано, как именно будет реализован механизм запрета на ввоз драгоценных камней из России.

Запрет не распространяется на промышленные алмазы.

Ранее в ЕС уже рассказывали, как будут вводить санкции против российских алмазов.

Запрет на алмазы входит в 12-й пакет антироссийских санкций.