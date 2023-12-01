Соединенные Штаты ввели новые санкции, связанные с потолком цен на российскую нефть.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

Отмечается, что санкционный список пополнили две компании из ОАЭ и одна из Либерии, а также принадлежащие им танкеры. Их обвиняют в перевозке российской нефти выше "ценового потолка" (60 долларов за баррель российской нефти).

"Вводя меры в отношении этих компаний и их судов, мы по-прежнему придерживаемся двойной цели ценового ограничения - ограничить нефтяные доходы России, одновременно содействуя стабильности на мировых энергетических рынках", - говорится в заявлении Минфина США.

Ранее западные СМИ писали, что почти вся российская нефть продается дороже ценового потолка с помощью теневого танкерного флота.

Также сообщалось, что теневой флот России уже составляет 180 танкеров. Крупнейшие покупатели нефти – Китай, Индия и Турция – не соблюдают западное ограничение цен.

Кроме того, Россия повышает долю страхования поставок нефти за пределами стран G7. Если в январе это касалось 35% поставок, то теперь их больше половины. Российская нефть в последнее время продается по цене около 74 долларов за баррель при установленном Западом потолке в 60 долларов.