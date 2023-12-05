Россия осваивает новые каналы поставок китайских беспилотников.

Об этом сообщил Институт исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лэнсинга (RLI).

По его информации, китайские компании продолжают поставлять в Россию компоненты, военную технику и товары двойного назначения.

Поставки осуществляются, несмотря на санкции и вопреки официальной позиции Пекина, декларирующего нейтралитет в вопросе российско-украинской войны, отмечает институт.

Так, одна из китайских компаний намерена поставить в РФ тысячу дронов, поставки проведут через Казахстан, который также публично заявлял, что не будет помогать Москве обходить санкционные ограничения.

Известно, что Китай после начала войны практически не осуществлял прямых поставок беспилотников Украине. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

С марта по декабрь 2022 года китайские компании не поставили Киеву ни одного беспилотника, а за январь-август 2023 года из Китая в Украину было ввезено всего пять БПЛА.

В США считают, что Китай не поставлял России вооружений для использования на войне в Украине. Об этом заявил советник администрации президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

"Наша последняя оценка состоит в том, что Китай не поставлял России вооружений в рамках войны в Украине", - сказал Салливан.