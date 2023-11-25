Россияне показали беспилотные вертолёты "Термит", которые способны нести три ракеты с лазерным наведением.

Как сообщают российские СМИ, их продемонстрировали замглавы совбеза РФ Дмитрию Медведеву во время его визита в индустриальный парк "Руднево".

Украинское издание Defense Express пишет, что этот БпЛА разрабатывался ещё до российского вторжения и сейчас, вероятно, уже находится на достаточно высоком уровне готовности.

По имеющейся информации, его ракеты способны наносить высокоточные удары расстояние до шести километров, сам же беспилотник развивает скорость 150 км/ч и может находиться в воздухе до шести часов.

Производит беспилотные вертолеты "Термит" группа компаний "Кронштадт".

Перед этим СМИ писали, что россияне модифицировали беспилотник "Ланцет". Новая модификация этого дрона позволяет ему обходить защиту техники ВСУ и подрывать боеприпас на некотором расстоянии, выпуская на цель ударное ядро.

Также сообщалось, что в России сделали аналог беспилотника "Шахед" устойчивее к системам радиоэлектронной борьбы и улучшили его навигацию.