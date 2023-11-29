12-й пакет санкций Евросоюза предполагает поэтапное ограничение торговли российскими алмазами.

Об этом сообщает AFP, чьи журналисты ознакомились с планом Брюсселя.

С 1 января 2024 года будет введен запрет на "непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с алмазами".

С марта по сентябрь поэтапно станут вводить запрет на импорт российских алмазов, ограненных или отшлифованных в третьих странах.

"Это постепенное введение учитывает необходимость развертывания соответствующего механизма прослеживания, который делает возможным эффективные меры и минимизирует перебои для участников рынка", – говорится в документе Еврокомиссии.

Тем временем крупные трейдеры и ювелирные бренды уже начали внедрять передовые технологии отслеживания для проверки и подтверждения происхождения бриллиантов.

Вообще ограничить торговлю алмазами крайне трудно, так как маленькие камни легко переправлять контрабандой. Их просто смешивать с камнями из разрешенных источников. Кроме того, алмазы при обработке меняют вес и внешний вид.

До вторжения РФ в Украину в 2022 году российские камни составляли около трети мирового рынка алмазов, поэтому решение запретить торговлю ими может иметь широкие последствия.

Как мы писали, глава евродипломатии Жозеп Боррель и Европейская комиссия представили государствам - членам Евросоюза предложение по поводу двенадцатого пакета санкций против России 15 ноября.

В ЕС уже много месяцев обсуждают санкции против российских алмазов, однако все это время резко против введения запрета на их импорт выступала Бельгия - ведущий импортер драгоценных камней.