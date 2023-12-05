Во вторник Москва и Тегеран подписали декларацию о противодействии западным санкциям, которые считают незаконными и попыткой заменить дипломатию.

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводят российские СМИ.

"Мы подписали только что декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер. Безусловно, это важный шаг в наращивании координации усилий членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций, которые США и их союзники сделали заменой дипломатии", - сказал он в ходе встречи со своим иранским коллегой Хосейном Амирабдоллахианом в Москве.

Лавров добавил, что стороны уделяют "приоритетное внимание расширению потенциала Международного транспортного коридора "Север-Юг" и взаимовыгодному сотрудничеству в сфере энергетики".

Ранее стало известно, что Тегеран и Москва договорились о поставке в Иран российских истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130. Процесс передачи техники уже начался, она войдет в боевой состав ВС Ирана. Точное количество закупаемых машин не разглашается.

В США опасаются, что Иран передаст России баллистические ракеты малой дальности для войны в Украине. Иран уже предоставил России боевые беспилотники, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды.

В октябре истек срок действия резолюции Совета безопасности ООН, которая запрещала Ирану экспортировать ракеты с дальностью действия от 300 километров и ограничивала закупки ракетных технологий.