Тегеран и Москва договорились о поставке в Иран российских истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130.

Об этом заместитель министра обороны страны сообщил агентству Tasnim.

По его словам, процесс передачи техники уже начался. Они войдут в боевой состав ВС Ирана. Точное количество закупаемых машин не разглашается.

Ранее сообщалось, что США опасаются, что Иран передаст России баллистические ракеты малой дальности для войны в Украине. Иран уже предоставил России боевые беспилотники, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды.

Также ранее в Иране показали три версии нового реактивного беспилотника-камикадзе.

Позже стало известно, что Россия атаковала Киев "Шахедами" черного цвета и покрытые карбоном.

Война в Украине идет уже 643-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Из-за массированных снегопадов интенсивность боевых действий снизилась. В то же время локальные стычки, артобстрелы и позиционные бои продолжаются. В Авдеевке идут бои за промзону.

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