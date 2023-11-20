Иран представил новый дрон-камикадзе – Shahed-238. БПЛА представлен в трех версиях – с разными системами наведения.

Об этом сообщают иранские издания.

На фото трех дронов в центре вариант с инерциальной системой и GPS (как у Shahed-136), справа дрон с инфракрасной/оптической системой наведения, а слева – с радиолокационной головкой самонаведения, что делает эту модель аналогом противорадарных ракет, способных преодолевать ПВО.

Технические характеристики Shahed-238 не раскрываются, но известно, что он оснащен реактивным двигателем, благодаря чему способен развивать высокую скорость.

Напомним, недавно в Иране модернизировали дрон-камикадзе Shahed-136. Теперь этот беспилотник вместо пропеллера будет иметь турбореактивный двигатель и не будет жужжать как мопед.

Также мы рассказывали, что украинские разведчики разобрали иранские дроны-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136. По словам специалистов, дрон 131 модели несет 20 кг тротила в осколочно-фугасном корпусе. Такой дрон наносил очень мало урона. Поэтому активнее используется дрон 136 версии, в котором взрывчатка в 2-2,5 раза объемнее.