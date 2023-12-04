Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в понедельник, 4 декабря.

Главное из заявлений президента:

Сообщил, что прошедшей ночью ПВО сбила 18 "Шахедов" – большинство из тех, которыми РФ ударила по Украине. Рассказал о докладе Службы внешней разведки о том, к чему готовиться стране (без подробностей).

Ранее в Госдепе назвали положение Украины тяжелым и признали, что США потратили почти всю помощь Киеву. Как заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, администрация Соединенных Штатов использует сейчас остатки утвержденной ранее Конгрессом финансовой помощи Украине.

Также Белый дом призвал спикера Палаты представителей США ускорить согласование помощи Украине.

Война в Украине идет уже 649-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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