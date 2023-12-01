На Ставке верховного главнокомандующего обсуждали вопрос мобилизации.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

"Все в Украине понимают, что в этой сфере требуются изменения. И этот вопрос не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован. Это вопрос о сроках: и для каждого, кто сейчас в армии, для демобилизации, и для тех, кто придет в армию. И это вопрос об условиях. Это комплексные вещи, которые должны разрабатывать военное руководство и Министерство обороны и которые должны быть представлены Ставке для утверждения. Сегодня были некоторые предложения – я жду комплексных решений", – заявил президент.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал, что до конца этой недели будет представлен новый комплексный план по мобилизации. Однако до сих пор он не обнародован. Судя по словам Зеленского в сегодняшнем обращении, он пока не утвердил предложения от военного командования и Минобороны.

Ранее западные СМИ писали, что между Зеленским и военными существуют разногласия по поводу снижения возраста граждан для мобилизации с 27 до 25 лет.