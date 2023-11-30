В Украине высшие учебные заведения и торговые центры способствуют уклонению от мобилизации.

Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

По его мнению, вузы в течение года набирают студентов на "непонятные факультеты".

А торговые центры, в свою очередь, трудоустраивают по 4-5 человек на должность грузчика на 0,25 ставки.

Ранее Тимочко предложил использовать для мобилизации реестр избирателей. По его словам, этот реестр наиболее заполнен и передает наиболее правдивую информацию, потому что показывает, кто и где голосовал в свое время.

Напомним, недавно сообщалось, что в Украине вузы стали принимать абитуриентов даже без вступительных экзаменов, поскольку это является отсрочкой мобилизации.

Война в Украине идет уже 645-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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