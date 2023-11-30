Президент Украины Владимир Зеленский с июня "игнорирует давление со стороны военных", требующих подписать закон о снижении возрастной планки призыва мужчин с 27 до 25 лет.

Об этом пишет Bloomberg.

"Закон должен был вступить в силу - парламент его полностью поддержал. Призыв сейчас проходит с трудом", - заявил член комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко.

Источники издания говорят, что нежелание Зеленского подписать этот закон "проистекает из его стремления увидеть четкий план, чего армия стремится достичь с помощью призыва, как будут распределяться новобранцы и как провести ротацию для тех, кто был на поле боя 21 месяц".

"Я ожидаю более тщательного анализа каждого из этих вопросов как со стороны правительства, так и со стороны военных и конкретных предложений", - заявил Зеленский в пятницу после встречи с военными командирами.

Эта задержка беспокоит военных, которые ожидают за счет снижения возрастной планки получить дополнительные 140 тысяч потенциальных призывников.

Об этом законе упоминал и главком ВСУ Валерий Залужный, когда говорил, что сейчас закон предусматривает освобождение от призыва тех, кто моложе 27 лет и не имеет опыта военной службы.

"Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности. Это также может усилить настроения "мира любой ценой". Эта тенденция, хотя и не очень популярная, уже существует и может усилиться", - заявил руководитель киевского научно-исследовательского института "Пента" Владимир Фесенко.

Ранее экс-советник ОП Арестович говорил, что власть готовит пакет мер по привлечению на фронт более молодых. Но при дефиците западных вооружений это вызовет рост потерь и политические риски для Банковой.

Напомним, закон о сокращении возраста для призыва в армию на срочную службу Рада приняла еще в мае.