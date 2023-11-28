Советник главы офиса президента Сергей Лещенко заявил, что средний возраст солдата в некоторых бригадах ВСУ составляет 54 года.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Плюс к технике сейчас огромный дефицит военных. Потому что нужно проводить ротации и подтягивать резервы. В некоторых бригадах то, что я услышал, это страшные цифры. Средний возраст - 54 года. Штурмовик в 54 года не может идти на штурм", - заявил Лещенко.

Он считает необходимым провести ротацию.

"Бригады, которые сейчас находятся на Западной Украине, должны заменять тех, которые сейчас находятся на Востоке, чтобы они хоть немного отдохнули. И украинское руководство, и ставка верховного главнокомандующего работает над тем, как эффективнее провести 2024 год по освобождению нашей земли от агрессора", – подытожил экс-нардеп.

Также он заявил о больших потерях в ВСУ. По его данным, в некоторых бригадах из 110 солдат, числившихся в начале вторжения сейчас, остались трое.

Ранее Европейские эксперты заявили, что ВСУ требуются более молодые солдаты. По мнению специалистов, это связано с тем, что "конфликт перешел в плоскость мелких пехотных боев в пешем порядке в траншейных системах", которые требуют лучшей физической формы. При этом средний возраст украинских мужчин, воюющих на фронте и проходящих обучение на Западе, составляет 30-40 лет.

О дефиците молодых сильных мужчин в ВСУ говорят и сами военные. Так, командир 3-й ОШБр заявлял, что Украина должна начать мобилизацию 18- и 20-летних, включая студентов.