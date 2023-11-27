Украина собирается изменить правила призыва в ВСУ, чтобы привлечь тех, кто скрывается от мобилизации из-за боязни попасть на фронт.

Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

"Изменения, о которых, как ожидается, объявят на этой неделе, будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв и убедить призывников, что они будут задействованы в тех ролях, которые будут соответствовать их навыкам, а не просто отправлены на фронт", - пишет издание.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, некоторые люди "боятся умереть, боятся стрелять", однако их можно "привлечь к другой деятельности".

Он добавил, что ВСУ будут работать с двумя крупнейшими в Украине рекрутинговыми компаниями, чтобы найти высококвалифицированных людей, которые не хотят на фронт и избегают призыва. Данилов также признал, что существуют проблемы с набором в ВСУ, но призвал не преувеличивать их масштаб.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе будет представлен новый комплексный план по мобилизации.

Мы также сообщали, что бывшая замминистра Маляр заявила о переходе ВСУ в оборону и призвала украинцев не бояться мобилизации.