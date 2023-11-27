В скандальном посте Марьяны Безуглой с призывом к отставке главкома ВСУ Залужного обращает на себя внимание впервые озвученная публично цифра плана по мобилизации в Украине - 20 тысяч граждан в месяц.

Отметим, что это план, который, как признают и сами военкомы, и волонтеры, не выполняется (например, в Полтаве его выполняют, по заявлению местного военкома, на 13%).

В этой связи стоит напомнить, что, по данным украинской разведки, ежемесячно воюющая в Украине российская армия пополняется через контракт на 20 тысяч человек.

По заявлениям же российских властей, ежемесячно контракты для участия в войне в Украине с начала года подписывают более 40 тысяч человек. А в последнее время - до 50 тысяч.

Но если брать даже минимальные оценки Украины, то пополнение войск РФ в 20 тысяч - это больше реального числа людей, которых мобилизуют ежемесячно в Украине. Естественно, для более точного анализа нужно учитывать еще и соотношение потерь, но по ним достоверной информации нет.

В любом случае, проверенные выше цифры - довольно тревожный для ВСУ сигнал о складывающемся балансе сил на фронте.

Ранее мы писали о том, что после заявления нардепа об отставке Залужного волонтер написал о невыполнении планов по мобилизации.

Также мы писали, что европейские эксперты считают, что ВСУ требуются более молодые солдаты.