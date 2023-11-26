Российский оппозиционер-предприниматель Евгений Чичваркин полагает, что Владимир Путин не будет объявлять новую волну мобилизации, так как за те деньги, которые сейчас предлагают контрактникам, найдется много желающих пойти на войну в Украине.

По его словам, в Москве тем, кого вербуют на войну в Украине дают сразу 7000 долларов "подьемных".

"Надо будет, и до 10 тысяч поднимут", - полагает Чичваркин.

Ежемесячная зарплата российских военных в зоне боевых действий составляет от 200 тысяч рублей (80 тысяч гривен). Это почти в 3 раза больше, чем средняя зарплата в РФ, а если брать отдельные регионы, то и в 4-5 раз больше.

По заявлениям российских властей ежемесячно контракты для участия в войне в Украине подписывает более 40 тысяч человек. По данным украинской разведки - около 20 тысяч.

Ранее сообщали в России отрицают, что после президентских выборов 2024 года будет мобилизация.

Война в Украине идет уже 641-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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