За последние три месяца план мобилизации по Сумам был выполнен только на 8%. Об этом заявил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

"К сожалению, за последние три месяца город Сумы провалили план поставки мобилизационных ресурсов в Вооруженные Силы с целью защиты нашей страны. Всего 8%! Вы вдумайтесь – всего 8% подали военнообязанных из города Сумы. Это предприятия, учреждения, имеющие мобилизационную задачу. Не выполнили план", - говорит Артюх.

По его словам, во многих общинах региона вообще нет учета военнообязанных.

Ранее в Полтаве заявляли, что там план по мобилизации выполнен всего на 13%.

По словам нардепа Марьяны Безуглой, командование ВСУ требует мобилизовывать по 20 тысяч мужчин в месяц.

Также мы писали, что западные военные эксперты считают, что Вооруженным силам Украины нужны более молодые солдаты, потому что нынешний средний возраст военных слишком большой.

Война в Украине идет уже 643-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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