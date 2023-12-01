В Киеве с декабря могут ввести материальное поощрение для мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, Киевсовет на ближайшем заседании рассмотрит вопрос материального поощрения для киевлян, которые будут мобилизованы в ВСУ с декабря.

Город нашел средства для выплат по 30 тысяч гривен каждому новобранцу.

Ранее мы писали о том, что Одесский горсовет решил выплачивать каждому мобилизованному жителю города 20 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Раде обсуждают возможность предоставить военным право на демобилизацию.

Война в Украине идет уже 646-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ сбили 14 "Шахедов". Судя по всему, основное направление атаки - Хмельницкая область. Также был прилет в Одесской области, где дрон попал в неиспользовавшееся здание. Сильный ракетный удар был по Покровской громаде Донецкой области - пострадали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.