В Верховной Раде обсуждают возможность законодательно закрепить право украинских военных на демобилизацию после 18 или 36 месяцев непрерывной службы.

Об этом сообщил представитель президента в парламенте Федор Вениславский в комментарии Обозревателю.

Так, в парламенте обсуждается идея демобилизации военных в течение 18 или 36 месяцев непрерывной службы, однако пока это на уровне обсуждения и окончательного решения на этот счет нет.

"Решение разработать новый крупный законопроект относительно мобилизационных и демобилизационных вопросов появилось не случайно. Накопился определенный круг проблем, требующих решения. Эти вопросы постоянно рассматриваются в комитете. В ходе заседаний всегда присутствуют представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), которые озвучивают неотложные проблемы, с которыми сталкиваются. Поэтому мы пытаемся усовершенствовать все процессы в этом направлении, чтобы исключить конфликтные ситуации, которые периодически возникают, и устранить злоупотребления во время процесса осуществления мобилизационных мероприятий. И хочу отметить, что глобальных изменений не произойдет", – рассказал Федор Вениславский.

Ранее Давид Арахамия заявлял, что в Раде готовится законопроект о ротации и демобилизации.

Позже стало известно, что в пятницу, 24 ноября, на заседании Ставки верховного главнокомандующего обсудили вопросы мобилизации и ротации Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВЛК, ротация, срочники. Поручил подготовить комплексные решения", - говорилось в сообщении в официальном телеграм-канале.

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