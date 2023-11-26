Работникам ТЦК законодательно позволят останавливать людей на улице, проверять документы и вручать повестки. Сейчас на это имеет право только полиция.

Об этом рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко в эфире Radio NV.

Также сотрудники военкомата смогут вести аудио- и видеозаписи своего общения с мужчинами на улице, добавил Костенко.

"Сейчас много вопросов со стороны ТЦК и со стороны тех граждан, кого они пытаются мобилизовать. По факту сотрудники ТЦК не имеют никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, потребовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не оказаться в центре скандала, чтобы человека не привлекать", - заявил Костенко.

По его словам, новации появятся в законопроекте, который разработают до конца 2023 года. Ранее его анонсировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский пообещал новый план по мобилизации в Украине уже на следующей неделе.

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