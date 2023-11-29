В Одессе каждому мобилизованному жителю города выплатят 20 тысяч гривен.

Соответствующее решение сегодня принял горсовет, о чем сообщил в своем телеграм-канале одесский народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на сессии.

Гончаренко призывал другие города одобрить такие же поощрительные меры.

"Призываю другие города присоединиться к нашей практике и выделить всем мобилизованным финансовую помощь!" - сказано в посте.

Власти работают над тем, чтобы активизировать мобилизацию, планы по которой многие регионы проваливают.

Для этого Украина даже собирается изменить правила призыва в ВСУ, чтобы привлечь тех, кто скрывается от мобилизации из-за боязни попасть на фронт. Изменения будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв и убеждать призывников в том, что их задействуют в тех ролях, которые соответствуют их навыкам, а не просто отправят на фронт.

Между тем сегодня мы писали, что до 1 декабря украинские работодатели, органы местной власти и образовательные учреждения должны впервые подать в ТЦК списки призывников, военнообязанных и резервистов.