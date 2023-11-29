В Днепре ТЦК выписал повестку 86-летней бабушке.

Об этом сообщает ее внучка в соцсетях.

"Эту повестку послали моей бабушке, потому что у нее есть медицинское образование", - рассказала женщина, показывая паспорт и повестку.

По ее словам, в марте 2022 года семья выехала из Бахмута и переехала в Днепр, где имеет временную регистрацию.

"Ей 86 лет. Они в ТЦК совсем одурели? Это такая месть за то, что бабушка из Донецкой области?" - возмущенно спрашивает женщина.

Напомним, что с 1 октября женщины-медики и фармацевты были обязаны стать на воинский учёт. Это правило касается врачей, медсестр, стоматологов, акушерок, а также фармацевтов в возрасте от 18 до 60 лет. Медицинская (фармацевтическая) специальность считается и по полученному диплому, и по фактическому месту работы.

Прошлой зимой мы рассказывали, как житель Дрогобыча Львовской области Руслан Кубай, инвалид детства 1-й группы, у которого отсутствуют обе кисти рук, получил повестку и призыв явиться на медкомиссию в военкомат.

Об этом вопиющем случае написали даже авторитетные западные издания: газета Wall Street Journal и журнал Economist.