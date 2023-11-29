До 1 декабря украинские работодатели, органы местной власти и образовательные учреждения должны впервые подать в ТЦК списки призывников, военнообязанных и резервистов.

Такая норма содержится в постановлении Кабмина №1487, которое было принято 30 декабря 2022 и будет в этой части впервые применено в этом году.

Об этом сообщила адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.

"Представление списков осуществляется с целью сверки данных списков персонального военного учета призовщиков, военнообязанных и резервистов с учетными документами (данными) соответствующих ТЦК СП, в которых они состоят на военном учете", - пояснила Бекало.

Списки должны подать:

государственные органы, органы местного самоуправления, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

предприятия, учреждения и организации, ведущие учет своих работников;

учебные заведения, ведущие списки своих соискателей образования.

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