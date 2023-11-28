В Верховной Раде предлагают обязать украинцев, осужденных за совершение уголовного правонарушения, вставать на воинский учет. В частности, имеются в виду лишенные свободы, ограниченные в свободе и освобожденные от наказания граждане.

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

Изменения могут коснуться и украинцев, которые до получения гражданства прошли военную службу в других странах.

Помимо этого, новым законопроектом хотят обязать военнообязанных иметь при себе военно-учетные документы, которые нужно будет предъявлять по требованию сотрудников ТЦК. Сейчас право показывать эти документы имеют только правоохранители: полиция, сотрудники СБУ и т.п.

Документ также уточняет обязанности местных властей, предприятий, учреждений и организаций по содействию мобилизации.

Право утверждать Порядок организации призыва хотят передать от военных Кабмину.

Ранее мы уже сообщали, что работникам ТЦК законодательно позволят останавливать людей на улице, проверять документы и вручать повестки. Также сотрудники военкомата смогут вести аудио- и видеозаписи своего общения с мужчинами на улице.

Кроме того, мы писали, что в Раде обсуждают возможность предоставить военным право на демобилизацию. В парламенте думают над идеей демобилизации военных в течение 18 или 36 месяцев непрерывной службы, однако пока окончательного решения на этот счет нет.