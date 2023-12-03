Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 3 декабря.

Главное из заявлений президента:

Прокомментировал удары россиян по Херсону и населенным пунктам Херсонской области. Всего зафиксировано более 20 обстрелов. Сообщил о ситуации на фронте и назвал направления, где происходят наиболее тяжелые бои. Анонсировал новые пакеты военной помощи Украине от западных союзников и усиление ПВО.

Напомним, накануне Германия предоставила Украине новый пакет помощи, в который вошли боеприпасы и техника.

Также глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не позволят России одержать победу в Украине и планируют оказывать поддержку Киеву поставками военной помощи. По его словам, США на 50% нарастили финансирование производства боеприпасов.

Война в Украине идет уже 648-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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