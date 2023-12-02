Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение в субботу, 2 декабря. В нем глава государства призвал украинцев в ближайшие дни реагировать на сигналы воздушных тревог.

Видео заявления Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале.

"Пожалуйста, не забывайте учитывать сигналы воздушной тревоги, особенно в эти дни. Не стоит пренебрегать", - заявил президент.

Ранее сегодня заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба заявил, что россияне усиливают удары по Украине.

"Россия ужесточает атаки по территории Украины. Только в ноябре от российских обстрелов погибли 76 украинцев, еще 300 были ранены", - сказал замглавы ОП.

Также в МВД заявляли, что за 11 месяцев 2023 года российские войска 59 тысяч раз обстреляли населённые пункты Украины, 11 тысяч мирных жителей получили ранения, погибли две тысячи гражданских.

Война в Украине идет уже 647-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: "Что происходит в Марьинке, "подъемные" для мобилизованных, шесть линий обороны Зеленского".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.