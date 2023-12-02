Зеленский призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни. Вечернее обращение
Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение в субботу, 2 декабря. В нем глава государства призвал украинцев в ближайшие дни реагировать на сигналы воздушных тревог.
Видео заявления Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале.
"Пожалуйста, не забывайте учитывать сигналы воздушной тревоги, особенно в эти дни. Не стоит пренебрегать", - заявил президент.
Ранее сегодня заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба заявил, что россияне усиливают удары по Украине.
"Россия ужесточает атаки по территории Украины. Только в ноябре от российских обстрелов погибли 76 украинцев, еще 300 были ранены", - сказал замглавы ОП.
Также в МВД заявляли, что за 11 месяцев 2023 года российские войска 59 тысяч раз обстреляли населённые пункты Украины, 11 тысяч мирных жителей получили ранения, погибли две тысячи гражданских.
Война в Украине идет уже 647-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: "Что происходит в Марьинке, "подъемные" для мобилизованных, шесть линий обороны Зеленского".
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