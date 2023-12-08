Владимир Зеленский подписал четыре "евроинтеграционных" закона, принятых сегодня Верховной Радой.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, речь идет о следующих законах:

№10203-1 - об увеличении на 300 человек состава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ);

№10262 – о возможности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверять имущество, приобретенное до поступления на публичную службу;

№10288-1 – об учете экспертной оценки Совета Европы и его органов, касающейся прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах;

№10060 – о независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Сегодня мы сообщали, что Рада поддержала законопроекты, необходимые для дальнейшей евроинтеграции.

Напомним, в ноябре Еврокомиссия официально рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. Основанием для такой рекомендации стал, по словам главы ЕК, "серьезный прогресс Киева" в деле реформ, согласованных с комиссией.

Мы разбирались, что значит эта рекомендация.