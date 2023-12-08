Верховная Рада поддержала в целом законопроект об увеличении численности НАБУ. За проголосовали 332 депутата.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в своём телеграм-канале.

Согласно данному законопроекту, предлагается набрать в штат дополнительно 300 детективов за три будущих года - по 100 в год, начиная с 2024. Итоговая численность НАБУ будет 1000 детективов и 750 членов руководящего состава.

На это будет потрачено 1,7 млрд грн за 3 года.

Также Верховная Рада приняла в целом законопроект, позволяющий НАПК проверить имущество чиновников, приобретенное за время на госслужбе.

За проголосовали 308 депутатов.

Оба законопроекта являются требованием Еврокомиссии для начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

Кроме того, Верховная Рада приняла в целом законопроект о независимости САП. За проголосовало 298 депутатов.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

В законопроекте "только очень частично" упразднены некоторые нормы по "правкам Лозового", сообщает Железняк.

Эти правки УПК сократили срок досудебного расследования до двух месяцев (ранее коррумпированные силовики часто бесконечно продлевали сроки следствия, используя это как элемент давления и вымогательства, открывая дела, которые не имели никакой доказательной базы).

При этом профильные СМИ сообщали, что требования отменить ограничения сроков досудебного следствия Запад не выдвигал.

Ранее мы объясняли, что значит рекомендация Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.