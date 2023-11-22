Верховная Рада изменила правила назначения отпусков для украинцев
В среду, 22 ноября, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления и использования отпусков, а также других вопросов".
Об этом говорится на сайте парламента.
Основные внесенные изменения:
- Отпуск при рождении ребенка предоставляется не позднее 3 месяцев со дня рождения. Отцу, не состоящему в браке с матерью ребенка, такой отпуск предоставляется после получения решения суда.
- Максимальный срок отпуска без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам и другим причинам увеличен с 15 до 30 календарных дней.
- Демобилизованные военные будут иметь право на отдых в течение 60 дней с выплатой двухмесячного денежного довольствия.
- Работодатель может отказывать работнику в предоставлении любого вида отпуска (кроме отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком) во время военного положения, если такой сотрудник работает на объектах критической инфраструктуры, производстве товаров оборонного назначения или выполняет мобилизационные задачи.
- Призванному на военную службу работнику по его желанию выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска.
Напомним, сегодня Рада приняла за основу законопроект о применении английского языка в Украине.
Также Рада разрешила военным бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках.