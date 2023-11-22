В среду, 22 ноября, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления и использования отпусков, а также других вопросов".

Об этом говорится на сайте парламента.

Основные внесенные изменения:

Отпуск при рождении ребенка предоставляется не позднее 3 месяцев со дня рождения. Отцу, не состоящему в браке с матерью ребенка, такой отпуск предоставляется после получения решения суда. Максимальный срок отпуска без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам и другим причинам увеличен с 15 до 30 календарных дней. Демобилизованные военные будут иметь право на отдых в течение 60 дней с выплатой двухмесячного денежного довольствия. Работодатель может отказывать работнику в предоставлении любого вида отпуска (кроме отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком) во время военного положения, если такой сотрудник работает на объектах критической инфраструктуры, производстве товаров оборонного назначения или выполняет мобилизационные задачи. Призванному на военную службу работнику по его желанию выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска.

Напомним, сегодня Рада приняла за основу законопроект о применении английского языка в Украине.

Также Рада разрешила военным бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках.