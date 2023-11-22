Украинские военные смогут бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках.

За соответствующий законопроект в Раде проголосовал 271 депутат.

Государство создаст гарантии по сохранению возможности биологического отцовства/материнства для военных в случае получения ими ранений, влияющих на репродуктивные функции.

Ранее 21 марта депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект, который позволит украинским военным бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках.

Война в Украине идет уже 637-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте, как пишут военные паблики, наступательная активность падает из-за ухудшения погоды. В соцсетях появляется много видео из окопов с грязью, водой и снегом. Исключение, как сообщают, составляет Херсонский фронт.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.