Верховная Рада не может принимать обещанные ЕС законы, не согласовав с западными партнерами, так как страна зависит от их финансовой поддержки.

Об этом заявил первый вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко в интервью "Лиге".

"От нас сейчас требуется партнерами голосовать пять законов, но так, как мы договорились с партнерами. Потому что сейчас половина того, что мы делаем – это работа над ошибками. Мы проголосовали, например, декларирование в какой-то форме – Еврокомиссия говорит – "нет, возвращайте, как было". Даже та же история с тем, как Рада проголосовала за закрытый Реестр деклараций. Я уже давно понял, что ты можешь голосовать все, что угодно, но все равно в результате ты будешь выполнять свои обязательства. Почему? Потому что они (партнеры – ред.) выполняют свои обязательства", - пояснил Корниенко.

"75 млрд евро не взялись ниоткуда. Мы два года живем за их (партнеров) счет. 62% бюджета формируют доноры. И при этом они еще говорят – мы еще и готовы вас в этих условиях – а у вас война, проблемы с экономикой, вопросы большие к коррупции – и в этих условиях мы готовы вас тянуть, давать возможность вступать какими-то отдельными треками. И при этом всем у нас еще идет дискуссия "ну, может, мы это не будем, а это подрихтуем – а это мы как бы независимые, суверенные…". ЕС – это организация, в которой нам придется это все немного… эти "мансы" немного подкорректировать", - добавил он.

На вопрос журналиста, имеют ли украинские депутаты вообще право "на демократию", когда появляются поправки к законопроектам, не согласованные с партнерами, первый вице-спикер объяснил, что уже были идеи ввести особую процедуру для "еврозаконов".

"Мы не можем в праве предоставления правок отказать депутатам. Но такие идеи были, и они даже звучали со стороны коллег. Возможно, на следующем этапе, когда мы откроем переговоры, мы будем вносить процедурные изменения, позволяющие еврозаконам быстрее проходить… ЕС не может упразднить у нас демократию. Но финальную версию давайте принимать согласованную с Брюсселем, если это Еврокомиссия, с Вашингтоном – если это вопрос поддержки со стороны США. С Вашингтоном, Нью-Йорком – когда это вопрос МВФ. Это все отдельные вопросы, отдельные законы", – объяснил логику Корниенко.

Он добавил, что если Украина потеряет поддержку МВФ, "мы потеряем все, оно посыплется".

Напомним, Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз, теперь это решение должны утвердить лидеры стран сообщества на саммите в Брюсселе в декабре.