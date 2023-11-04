Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в субботу, 4 ноября.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о визите в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, во время которого услышаны "хорошие сигналы". Сообщил о следующих шагах на пути Украины в Евросоюз, а именно о подготовке законопроекта, расширяющим возможности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), и о будущем законе о лоббизме. Поздравил украинских работников железной дороги с профессиональным праздником.

Напомним, недавно газета Politico писала, что Еврокомиссия 8 ноября даст рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.

В то же время источники "Страны" в правительстве Украины сообщали, что во время визита главы Еврокомиссии в Киев не будет объявлено о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Война в Украине идет уже 619-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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